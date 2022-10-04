Haluk Levent'ten fidye istediler. Ünlü sanatçı istenilen parayı açıkladı

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent'in öncülük ettiği sosyal yardım derneği AHBAP'ın hesapları çalındı. Haluk Levent, hesabı çalan şahıslarla yaptığı yazışmaları yayınlayarak hackerlerın fidye olarak kripto para istediklerini açıkladı.

"BİR İNSAN BU SAYFAYI NEDEN ÇALAR"

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. AHBAP sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar, neden çalar?" dedi.

"KANSIZSINIZ"

Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" ifadelerini kullandı.

"25 BİN TL PARA İSTİYORLAR"

İstenilen parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen."