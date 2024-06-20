Kocasını dansözden köşe bucak kaçıran kadın gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kocasını dansözden köşe bucak kaçıran kadın gündem oldu

Dansöz ve kocasının arasına girerek kocasının dansözü görmesini engellemeye çalışan kadın, dansözün kıvrak hareketleri karşısında başarılı olamayınca kocasını masadan kaldırıp uzaklaştırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi çeken bir video, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Videoda, bir düğün ya da eğlence mekanında dansöz performansı sırasında yaşanan ilginç bir olay yer alıyor. Dansözün sahne aldığı anlarda, bir kadın kocasının dansöze bakmasını engellemek için ilginç bir yöntem denedi.

Kadın, önce kocasının ve dansözün arasına girerek kocasının dansözü görmesine engel olmaya çalıştı. Ancak dansözün kıvrak ve dikkat çekici hareketleri, kadının çabalarını sonuçsuz bıraktı. Bunun üzerine kararlı kadın, kocasını masadan kaldırarak uzaklaştırmaya karar verdi.

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