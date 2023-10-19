Hindistan’da yaşayan Ramandeep Kaur Mann’ın kocası Sukhjit Singh’i para için öldürmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

2016 yılının Eylül ayında yaşanan cinayetten sonra gözaltına alınan Mann önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkemede cinayetin detayları ve deliller sunulurken Mann’ın korkunç planı da ortaya çıktı.

Mahkemeye sunulan delilde, çiftin tatil yaptığı sırada Mann’ın Singh için yaptığı pilava uyuşturucu madde kattığı ve bu sayede uyuttuğu belirtildi. Daha sonra sigortadan yaklaşık 2 milyon dolarlık parayı almak için Mann, kocasının boğazını keserek öldürdü. Singh’in en sevdiği yemeğin pilav olduğu da belirtildi. Yemeği Singh ve küçük oğulları Aryan’ın yediği ve Arjun’un yemediği belirtilirken, Aryan ve Singh’in yemekten sonra uyuduğu da kaydedildi.

Mahkemede ifade verenlerden biri de çiftin bu cinayete tanık olan ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Arjun oldu. Arjun olaya tanık olduğunu ve annesinin suçlu olduğunu belirterek annesinin ve annesinin erkek arkadaşı Gurpreet Singh’in cinayet işlediğini söyledi.

Mann’ın kocasını (sarıklı) en yakın arkadaşıyla aldattığı ve çiftin adamı öldürdüğü belirtildi.

Kocası uyuyakaldıktan sonra Mann’ın sevgilisi Gurpreet Singh’i eve aldığı ve adamın önce çekiçle baygın haldeki adama vurduğu daha sonra ise kadının, bıçakla eşinin boğazını kestiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Gurpreet Singh ile Sukhjit Singh’in yakın arkadaş olduğu ve Singh’in arkadaşının eşiyle gizlice aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

Hakim Mann’ı suçlu bulurken idam cezası kararı aldı.