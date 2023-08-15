Kocepete Camii'nde çekim yapan yönetmene soruşturma. Sosyal medyada tartışma yaratmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekim yapan Bilal Kısa isimli yönetmen ve model hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Yönetmen Kısa, caminin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.

Yönetmen Kısa, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor" yazmıştı.

Çekime konu fotoğraflar, kısa süre içinde sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

BİR SORUŞTURMA DA VALİLİKTEN

Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, "İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.