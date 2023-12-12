Köfteci dükkanında tüfekle bacağından vuruldu

Kocaeli'nin İzmit Ömerağa Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir köftecide akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, dükkan sahibi Hakan Sayanoğlu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı.

DÜKKANINDA POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sayanoğlu, tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulup kanlar içerisinde kaldı. Şüpheli, yaşanan olay sonrası köfteci dükkanında koşarak uzaklaştı. . Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sayanoğlu, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.