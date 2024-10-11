Köfteci Yusuf'ta 'domuz eti' skandalına iktidara yakın gazeteciden flaş yorum: Domuzlar devletin...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Bu ürünlere Bursa'daki bir şubede rastlanıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Nedim Şener, bir canlı yayında konuya ilişkin çarpıcı ifadelere imza attı. Şener, “Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı? "Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir dikkat etmek lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bu ürünlere Bursa'daki bir şubede rastlanıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Denetimler sonucu, Köfteci Yusuf'a ait numunelerde domuz eti bulunduğuna yönelik tespitin, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında yapıldığı belirlendi. Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tehlikeli gıdalar listesine alındı.

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KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş, ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespitlerine dair bir açıklama gerçekleştirdi. Akkaş, "Bize haksızlık yapıldı, bir kumpas kuruldu. Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" dedi.

Köfteci Yusuf’tan garip açıklama. Ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti

ŞENER: 'DOMUZLAR DEVLETİN İÇİNDE OLABİLİR'

‘Domuz eti’ skandalı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, EKOL TV canlı yayınında Hürriyet yazarı Nedim Şener'den flaş bir yorum geldi. Şener, "Köftecide günde 100 ton et işleniyormuş. Analizde domuz eti miktarı binde bir. Yani yüz bin kilogramda 100 kg. Bu da besili bir domuz ağırlığı eder. Bu köfteciye 20 bin TL kazandırır. Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı? Özgür Demirtaş da bunu belirtmiş. Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir, dikkat etmek lazım." şeklinde konuştu.