Kokarsedef otu mide ağrılarına iyi gelir

İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrılarına iyi gelen kokarsedef otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kokarsedef otu mide ağrılarına iyi gelir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrılarına iyi gelen kokarsedef otunun faydaları dikkat çekti.

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar.

Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikayetten yakınır.

Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikayet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide ağrısı, karnın üst kısmında kaburgaların hemen altında hissedilir.

Mide ağrısına şişkinlik, bulantı, kramp gibi problemler eşlik edebilir.

Mide ağrısı bazen yemekten önce daha şiddetli olurken bazen de yemekten sonra şiddetlenir.

Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişir.

KOKARSEDEF OTU NASIL KULLANILIR?

Çay : Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.

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