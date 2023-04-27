Köklü Alman kulübü gelecek sezon taraftarına bedava bilet verecek

Almanya'nın köklü kulüplerinden olan Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon taraftarlarına bedava bilet dağıtacağını duyurdu.

Köklü Alman kulübü gelecek sezon taraftarına bedava bilet verecek

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf, kulübü, şehre ve taraftarlara daha sıkı bağlama stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki sezon bazı maçlarda tüm taraftarlara ücretsiz bilet vereceğini açıkladı.

Kulüp yetkilileri, bilet çekilişine katılmak için bir platforma kaydolan tüm taraftarlara gelecek sezon en az üç lig iç saha maçı için ücretsiz bilet vereceğini ve maliyetin sponsorlar tarafından karşılanacağını söyledi.

Fortuna bu sezon ikinci ligde yaklaşık 30.000 seyirci ortalamasına sahipken, Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller, "Futbol için benzersiz bir konsept ve Fortuna'yı ileriye taşıyacağına eminim" dedi.

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