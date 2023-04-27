Köklü Alman kulübü gelecek sezon taraftarına bedava bilet verecek

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf, kulübü, şehre ve taraftarlara daha sıkı bağlama stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki sezon bazı maçlarda tüm taraftarlara ücretsiz bilet vereceğini açıkladı.

Kulüp yetkilileri, bilet çekilişine katılmak için bir platforma kaydolan tüm taraftarlara gelecek sezon en az üç lig iç saha maçı için ücretsiz bilet vereceğini ve maliyetin sponsorlar tarafından karşılanacağını söyledi.