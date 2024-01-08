Kolaya dev zam geliyor. Kana kana içemeyeceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Kolaya dev zam geliyor. Kana kana içemeyeceksiniz
Alkol ve sigara zamlarından sonra meşrubatlara da zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Fanta gibi ürünlere yüzde 15 ile 20 arasında zam yapılacağını açıkladı.

Türkiye yeni yıla zam fırtınasıyla girdi. Alkol ve sigaraya sürekli zam gelirken meşrubatlar da ucuz kalmadı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Fanta gibi ürünlere yüzde 15 ile 20 arasında zam yapılacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra diğer meşrubat gruplarına da aynı oranda zam gelecek. Yaz sıcaklarında serinlemek veya yemekle birlikte kola içmek isteyen vatandaşlar bu zamlara tepkili.

Vatandaşlar “Zam gelmeyen bir ürün bırakmadılar. Artık kolayı bile sayarak içeceğiz. Parası yetmeyenler de bahane bulacaklar. ‘Sağlığa zararlıymış, içmiyorum’ ya da ‘Boykot ediyorum’ diyecekler. Bu gidişle alkol ve sigaradan sonra kolayı da hayatımızdan çıkaracağız” dediler.

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