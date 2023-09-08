Koldaki büyük tehlike: Akıllı saatler

Uzmanlardan gelen açıklamalara göre akıllı saatlerin yüzde 95'inde hastalığa neden olabilecek bakteriler bulundu.

Koldaki büyük tehlike: Akıllı saatler

Haber Global muhabiri Gizem Bilen'in haberine göre; Uzmanlar, o eşyalara dokunduktan sonra elimizi gözümüze, ağzımıza, sürmezsek ve yemek yemeden önce elimizi yıkarsak bu mikroorganizmaların vücudumuza girmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Teknoloji malum vazgeçilmez olduğu biliniyor. Ne var ki riskleri de beraberinde getiriyor.
Örnek olarak akıllı saatlerin tehlike saçması veriliyor.

20 farklı akıllı saat bilekliği test edildi. Yüzde 95'inde hastalığa neden olabilecek bakteriler bulundu.

Telefonlar, akıllı saatler, kulaklıklar...

Ancak onları temizlemeyi çok az düşünüyoruz. Hal böyle olunca farkında olmadan kolunuzda bakterileri taşıyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmada test edilen 20 akıllı bilekliğin yüzde 95'inde bakteri bulundu.

Öte yandan kullanılan bileklik türlerine göre sonuç değişiyor.

Kauçuk ya da plastik bantlar en fazla bakteriyi barındırırken test edilen metal bantlar neredeyse hiç bakteri içermiyor.

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