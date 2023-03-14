Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti

Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Alexis Perez, takıma verilen izinde ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Perez, ziyaretinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir'i ve müzeyi ailemle birlikte ziyaret ettim. Gerçekten etkileyici bir lider ve atmosfer. Özellikle askerlerin nöbet değişiminden çok fazla etkilendim, ciddiyetleri ve gösterdikleri saygı inanılmaz bir şeydi, dakikalarca onları izledim. Bundan 100 yıl önce zamanın çok ötesinde öngörüler ve ilkeler ile ülkeye ışık olmuş büyük bir lider. Çok etkileyici bir deneyim oldu, tekrar ziyaret edeceğim."