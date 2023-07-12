Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor 3 sezondur Azerbaycan Premyer Liga ekiplerinden Karabağ FK'da forma giyen Kevin Medina ile anlaşma sağladı.

Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Erzurum kampı devam eden ve ilk hazırlık maçında Samsunspor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’un, dış transferde en net adımını attığı Kolombiyalı stoperin, imza için Türkiye’ye gelmekte olduğu bildirildi.

Azerbaycan’ın üst düzey ligi olan Premyer Liga takımlarından, Karabağ FK’nın Kolombiyalı stoperi Kevin Medina, Çaykur Rizespor için Türkiye’ye geliyor. Kendisiyle ön protokol yapıldığı belirtilen 30 yaşındaki oyuncunun, son 3 sezondur Karabağ formasını giydiği öğrenildi.

Dün oynadıkları Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda, Cebelitarık ekiplerinden Lincoln’u deplasmanda 2-1 yenen Karabağ FK’da, 90 dakika forma giyen stoper Kevin Medina’nın Türkiye’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra, Rize’ye giderek sözleşmeye imza atacağı, ardından da Erzurum kampına dahil olmak için, bu kente gönderileceği ifade edildi.

Bundan önceki profesyonel kariyerinde; Azerbaycan’a gelene kadar, hep Portekiz Ligi’nin takımlarında forma giyen Güney Amerikalı 1.84 boyundaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025’ de sona eriyordu.

Öte yandan Çaykur Rizespor’un, özellikle bir golcü oyuncu transferi için girişimlerini hızlandırdıkları, ayrıca Adana Demirspor forması giyen Arjantinli Matias Vargas’ı da kadrolarına katmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bu arada Yeşil Mavililer; kamptaki 2’nci hazırlık maçını, yarın Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi Sahası’nda Alanyaspor ile oynayacak.

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