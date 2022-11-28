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Vergi kaçırma suçundan hakkında 8 yıl hapsi istenen ünlü şarkıcı Shakira: Bu bir karalama kampanyası

Bu yıl 11 yıllık sevgilisi Gerard Piqué'den ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçırmakla suçlanıyor. Ünlü şarkıcı, 8 yıl hapsi istenen davaya ilişkin "Bu bir karalama kampanyası" dedi. Pop yıldızı ayrıca İspanyol yargıçları suçladı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:14
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira vergi kaçırma iddialarına cevap verdi.. Hakkında 8 yıl hapis isteniyor

Vergi kaçırma suçundan hakkında 8 yıl hapsi istenen ünlü şarkıcı Shakira: Bu bir karalama kampanyası
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Kolombiyalı ünlü pop yıldızı Shakira, İspanya'da vergi kaçırmakla suçlandığı davanın kendisine yönelik bir "karalama kampanyası" olduğunu ifade etti. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre 45 yaşındaki Shakira, İspanyol yargıçları masum olabileceğini hiç düşünmeden davayı kamuya fazlasıyla açık bir şekilde yürüterek "özel hayatının gizliliğini ihlal etmekle" suçluyor.

14,5 MİLYON EURO'LUK İDDİA
Eylülde İspanyol yargıçlar, Shakira'nın 14,5 milyon Euro'yu bulan vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılanmasına hükmetmişti. Independent Türkçe'nin haberine göre; iddianamede Shakira'nın 2012'den 2014'e kadar İspanya'da yaşamasına rağmen ikametini başka bir yerde göstererek vergi ödemekten kaçtığı öne sürüldü. İspanya yasaları, ülkede bir yıl içinde 183 günden fazla kalanların vergi ödemesini şart koşuyor.

BELGE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Mahkeme, 2011'den beri İspanyol futbolcu Gerard Piqué'yle birlikte olan pop yıldızının 2012'de Barselona'da ev satın aldığını gösteren bir belge ortaya çıkarmıştı. Avukatlarıysa, Shakira'nın 2014'e kadar gelirinin çoğunu uluslararası turnelerden kazandığını ve İspanya dışında uzun süreler geçirdiğini savunuyor.

İkametini resmen 2015'te İspanya'ya taşıyan pop yıldızı, şimdiye kadar 17,2 milyon Euro vergi ödediğini ve borcu olmadığını belirtiyor. Davada suçsuzluğunu kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Shakira, mahkemenin uzlaşma teklifini reddetmişti. Pop yıldızının 6 ayrı vergi suçundan 8 yıl hapis ve 23,8 milyon Euro para cezasıyla yargılanacağı davanın tarihi henüz belli olmadı.

Shakira'nın geçen aylarda 11 yıllık birlikteliğini sonlandırdığı Piqué de daha önce başka bir davada vergi kaçırmaktan 2,1 milyon Euro ceza almıştı.

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