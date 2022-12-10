Shakira Fas için paylaşım yaptı. Ortalık yıkıldı

Shakira, Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Shakira'nın paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımı büyük beğeni toplarken Fas taraftarları da Shakira'nın bu jestine teşekkür etti.

Shakira, paylaşımında, daha önceden Dünya Kupası için söylediği şarkının sözleri üzerinden gönderme yaptı. İşte, ünlü yıldızın büyük ses getiren paylaşımı...

Shakira, paylaşımında, Fas bayrağı ve alkışlar emojisi kullanarak "This time for Africa!!" dedi.