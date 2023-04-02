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61 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Sakarya’da bir kişinin kolonya içtikten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:26
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Kolonya içen 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

61 yaşındaki adam evde ölü bulundu
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam, konakladığı tatil sitesi evinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karasu’ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, kolonya içtikten sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki İsmail Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası Aydemir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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