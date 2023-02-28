Kolonyadaki büyük tehlike

Hemen hemen hepimizin evinde bulunan kolonyalar beyin için tehlike geliştirebiliyor. Bazı üreticilerin etil alkol yerine, zehirli kimyasallardan arındırılmamış metil alkolü kullanması halk sağlığı açısından çok tehlikeli.

Hemen hemen hepimizin evinde bulunan kolonyalar beyin için tehlike oluşturabiliyor. Bazı üreticilerin etil alkol yerine, zehirli kimyasallardan arındırılmamış metil alkolü kullanması halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.

UCUZ KOLONYA ÇOK SAKINCALI

Kaliteli kolonyalarda ‘etanol’ denilen etil alkol kullanılır. ‘Metanol’ dediğimiz ise metil alkoldür. İçinde zehirli kimyasallar taşır, tamamen rafine edilmemiş bir alkoldür. Özellikle de ucuz kolonyalarda tercih edilir. Kolonya üretim maliyetini düşürmek için kolonyanın içindeki alkol oranı düşürülür. Bu en çok limon kolonyasında uygulanır. Ucuz kolonyalarda ya metanol alkol kullanılıyor ya da derece düşürülerek maliyeti biraz daha aşağı çekmeyi sağlıyor. İyi bir limon kolonyası 80 derece, kokulularda ise 60 derece olmalı.

METİL ALKOLDEN YAPILAN KOLONYALARIN ZARARLARI

Kullandığınız kolonyaların yanlış tercihi başta beyin olmak üzere ciğerler ve deri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Serinlemek ve temizlik amacıyla kullanmış olduğumuz kolonyaların içinde bulunan maddeler vücudumuza solunum ve cilt yoluyla girmektedir. Metil alkolden yapılan kolonyalar beyin, ciğerler ve cilt üzerinde hasara yol açmaktadır. Kolonyanın yol açmış olduğu sorunlar geri dönüşü olmayan problemler doğurabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ZARARLI

Metanol alkolden yapılan bir kolonyayı burnunuza çektiğinizde yüz binlerce hücrenizi öldürür. Hem kendinizin, hem de çocuklarınızın bu kolonyayı kullandığını düşündüğünüzde zarar çok büyük.