Kolu kırıldığı için erkek arkadaşından şikayetçi olmuştu, evinde ölü bulundu

Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, dün akşam saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. Yılmaz'ın, 3 gün önce erkek arkadaşı Serkan Ö.'nün şiddetine maruz kaldığı ve şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolu kırıldığı için erkek arkadaşından şikayetçi olmuştu, evinde ölü bulundu

Kayışdağı Mahallesi'ndeki olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çilem Büşra Yılmaz ile erkek arkadaşı Serkan Ö. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Ö., evi terk etti. Bir süre sonra Çilem Büşra Yılmaz, Serkan Ö.'yü cep telefonundan arayarak görüntülü konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Serkan Ö., durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereden eve girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri ise yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Çilem Büşra Yılmaz'ın 2 Haziran'da kolunun kırılması nedeniyle Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Serkan Ö.'nün ise 3 Haziran'da ifadesinin alındığı ancak serbest bırakıldığı belirtildi.

Çilem Büşra Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı bildirildi.

"ARABAMA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRKEN SOL KOLUNU KIRMIŞTI"
Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

TEK YAŞIYORDU
Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.

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