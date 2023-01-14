﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı

Düşen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar kombilerini açarken bazı vatandaşlar ise doğalgaz faturasını göz önünde bulundurarak kombilerini açmamayı tercih ediyor. Ancak kombiyi açmamak farklı sorunları da beraberinde getiriyor.

Eskişehir Ekspres gazetesindeki habere göre 32 daireli bir apartmanın üçüncü katında yaşayan bir vatandaş kombiyi yakmadığı için komşuları tarafından alenen tehdit edildi.

Soğuk havayı çok sevdiği için kombisini açmadığını ve bunun doğal hakkı olduğunu iddia eden şahsın kapısına bırakılan notta "Seni burada istemiyoruz. Kombini çalıştır ya da s... ol git bu apartmandan! Senin yüzünden doğal gaz faturasını yüklü ödüyoruz. Bu sana son uyarı, ikinci uyarı olmayacak" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

SICAKLIK 15 DERECE OLMALI

Yaşanan gelişme "Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?" sorusunu da beraberinde getirirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman bir isim, her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatarak, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çeken uzman isim, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmünün yer aldığını belirtti.