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Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı

Yüksek gelen doğal gaz faturaları nedeniyle oturduğu evde kombisini açmayan şahsın kapısına tehdit içerikli not bırakıldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 23:39
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Kombini aç tehdidi. Senin yüzünden faturalar yüksek

Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
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Düşen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar kombilerini açarken bazı vatandaşlar ise doğalgaz faturasını göz önünde bulundurarak kombilerini açmamayı tercih ediyor. Ancak kombiyi açmamak farklı sorunları da beraberinde getiriyor.

Eskişehir Ekspres gazetesindeki habere göre 32 daireli bir apartmanın üçüncü katında yaşayan bir vatandaş kombiyi yakmadığı için komşuları tarafından alenen tehdit edildi.

Soğuk havayı çok sevdiği için kombisini açmadığını ve bunun doğal hakkı olduğunu iddia eden şahsın kapısına bırakılan notta "Seni burada istemiyoruz. Kombini çalıştır ya da s... ol git bu apartmandan! Senin yüzünden doğal gaz faturasını yüklü ödüyoruz. Bu sana son uyarı, ikinci uyarı olmayacak" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

SICAKLIK 15 DERECE OLMALI

Yaşanan gelişme "Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?" sorusunu da beraberinde getirirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman bir isim, her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatarak, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çeken uzman isim, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmünün yer aldığını belirtti.

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Faruk Yılmaz
15.01.2023 00:16
Ne davası adalete inanan mı var. o dava sonuçlanana kadar 5 yıl geçer adamlar fazla fazla öder faturayı. vatandaşta kendi adaletini böyle sağlıyor işte en kestirme yol.  
 
Mert
15.01.2023 00:06
Adam birde savunma yapiyor ben soguk havayi seviyorum diye.Adaletsizlik ruhumuza islemis madur savunma yapiyor.Akp ulkesinde yasamak boyle birsey olsa gerek  
 
merdanoğlu
14.01.2023 23:59
ee boş olsaydı daire nasıl olacaktı ev sahibini bulup zorla mı doğalgaz yaktırılacaktı bir de tehdit etmişler bu suçtur  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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