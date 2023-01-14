14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

O ödemeler artık e-Devlet'ten yapılacak

PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğalgaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabilecek.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:50
Takip Et

Yeni hizmet devreye girdi. O ödemeler artık e-Devlet'ten yapılacak

O ödemeler artık e-Devlet'ten yapılacak
+
Aa
-

PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğalgaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor.

AA'da yer alan habere göre, E-Devlet üzerinden PTT AŞ'nin çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, iki farklı yol izleyebiliyor. Sunulan hizmetlere e-Devlet kanalı üzerinden direkt aratılarak veya e-Devlet kanalındaki kurumlar sekmesinde PTT AŞ'nin altında listelenen hizmetler yoluyla ulaşılabiliyor. Bir diğer yol olarak PTT AŞ'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının giriş ekranındaki direkt yardım ekranına yönlendirecek "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklanarak hizmetlere erişilebiliyor.

KURUM ÖDEMELERİNİN SORGULANMASI VE HESABA AKTARILMASI
Hak sahipleri adına yapılan ödemeler, e-Devlet sisteminde "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" hizmeti aracılığıyla PTT hesaplarına ya da başka banka hesaplarına EFT yapılabiliyor.

"Hesabıma Aktar" hizmeti ile EFT yapılırken hak sahibinin ismi ve EFT yapılacak IBAN numarasına ait ismin uyuşması gerekiyor. Hesap-isim uyumsuzluğu sebebiyle gün içinde kişiye ulaşmayıp iade edilen EFT işlemi olması durumunda, hak sahibinin yardım tutarı ekranda yeniden EFT yapılabilecek şekilde görüntüleniyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ İLE FATURA ÖDEME HİZMETİ
Elektrik tüketim desteği ödemeleri e-Devlet üzerinden "Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme" başlığı aratılarak yapılabiliyor.

Hak sahipleri yardım tutarını görüntüleyip mesken türündeki faturalarını ödeyebiliyor. Hizmette yer alan "Fatura Öde" butonu ile yönlendirilen ödeme ekranında ödenmek istenen faturanın ait olduğu kurum seçilip "Abone No" bilgisi girilerek aboneye ait borçlar görüntülenebiliyor.

Elektrik tüketim desteği ödemelerinde yardım tutarının fatura tutarından fazla olması halinde yardımdan mahsup edilerek "Ödeme Yap" butonuna basıldığında kartsız olarak ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarının fatura tutarının tamamını karşılamadığı durumda ise yardım tutarından kalan ve müşteri tarafından ödenmesi gereken fatura farkı ekranda görüntülenerek, kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor. İşlemler bir gün sonra ekrana yansırken, gerçekleştirilen ödeme sonradan iptal edilemiyor.

Hak sahipleri elektrik tüketim desteğinden her ay bir kez yararlanabilirken, yardım yalnızca mesken tipi tarifelerde kullanılabiliyor. Ayrıca faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor. Aynı işlemler "doğalgaz tüketim desteği ile fatura ödemeleri" için de gerçekleştirilebiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan
14.01.2023 19:59
Bu uygulama çalışmıyor. Öyle diyorlar ama sosyal destek elektrik ödeme sayfası açılmıyor. Bir işe yaramıyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.