Komik Para Beylikdüzü'nde sahnelendi

İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Oyunun gelişimi şöyle: Henry, iş çıkışı metroda çantası yerine başka bir çantayı almış, atkısını almak için açtığında içinin para dolu olduğunu görmüştür. Bir bara girip tuvalette parayı saymaya başlar. Bu para hayatı boyunca sahip olamayacağı bir miktardır. Henry, bu şansı kaçırmamak için karısı Jean'i alıp yurt dışına kaçmaya karar verir. Kullanılmış banknotlardan dolayı kara para olduğunu anlamıştır. Peşine düşeceklerini düşünüp hızlı bir plan yapar. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, Özgür Atkın'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.