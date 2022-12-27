Edinilen bilgiye göre, polis memurlarına eğitim verildiği sırada M.U. isimli komiser kaza kurşunuyla yaralandı. M.U., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu, yaralı komiseri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tipioğlu, "Verilmiş sadakamız varmış derler ya; acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında kaza kurşunuyla yaralanan komiser kardeşimizi hastanede ziyaret ettik. Şükür ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Rabbim tüm arkadaşlarımızı her türlü kazalardan korusun" dedi.