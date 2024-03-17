Komşu iş yerinin köpeğine hortum, sandalye ve kürekle saldırdı. O anlar kamerada

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde evinin yanında yer alan araç lastik tamircisine gelen M.K. isimli şahıs, iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe, eline aldığı hortumla vurmaya başladı.

Defalarca hortumla vurulan köpek, can havliyle zincirinin uzadığı mesafeye kadar kaçmaya çalıştı.

Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra köpeğin başına, eline aldığı bir demirle ardında da kürekle vurmaya başladı.

Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise koktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğe yapılan eziyet iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüntüleri ihbar kabul ederek verdiği talimat doğrultusunda jandarma ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan ve sahibi tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.