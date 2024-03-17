Komşu iş yerinin köpeğine hortum, sandalye ve kürekle saldırdı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA / İHA
Komşu iş yerinin köpeğine hortum, sandalye ve kürekle saldırdı. O anlar kamerada
İzmir Urla’da bir şahıs, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldırdı.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde evinin yanında yer alan araç lastik tamircisine gelen M.K. isimli şahıs, iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe, eline aldığı hortumla vurmaya başladı.

Defalarca hortumla vurulan köpek, can havliyle zincirinin uzadığı mesafeye kadar kaçmaya çalıştı.

Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra köpeğin başına, eline aldığı bir demirle ardında da kürekle vurmaya başladı.

Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise koktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğe yapılan eziyet iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüntüleri ihbar kabul ederek verdiği talimat doğrultusunda jandarma ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan ve sahibi tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

aw164011-01.jpg

aw164011-02.jpg

aw164011-03.jpg

aw164011-04.jpg

İlgili Haberler
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama
Son Haberler
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama Ekonomi
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama
Bülent Uygun affını istedi Spor
Bülent Uygun affını istedi
Çanakkale 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çanakkale 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çanakkale İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çanakkale İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızlar yedek kaldı Spor
Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızlar yedek kaldı
Bursa 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Bursa 2024 Yerel Seçim Sonuçları