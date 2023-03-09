9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 36 kişi öldü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:25
Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 36 ölü
+
Aa
-

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu'nun Beni şehrinde silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda 36 sivil öldürüldü, birçok kişi yaralandı.

Kuzey Kivu Valisi Carly Nzanzu Kasivita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı örgüt tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Saldırıya uğrayan köyün tamamen ateşe verildiği bilgisi paylaşılırken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.