Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti

Coldplay'in Yunanistan'daki konseri nefes kesen bir ambiyansla gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı konserde, dinleyicilerin ışıklı bileklikleriyle yaptığı şov viral oldu.

Coldplay, Yunanistan'da verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde, izleyicilerin taktığı ışıklı bileklikler, sahne şovuna ayrı bir güzellik kattı. Her şarkıda farklı renklerde yanan bileklikler, görsel bir şölen yarattı.

Coldplay, sahne performansıyla hayranlarını coştururken, ışıklı bilekliklerin senkronize hareketleri, konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Bu eşsiz şov, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

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