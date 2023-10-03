Konserve kapaklarına dikkat. Öldürebiliyor

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ertan Kara’dan konservede 'bombeli kapak' uyarısı geldi.

KAYNAK: DHA
Konserve kapaklarına dikkat. Öldürebiliyor

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ertan Kara 'bombeli kapak' görünümündeki konserveler için uyarıda bulundu.

Konserve gıda hazırlama mevsimi geldiğinde, bu ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, konserve gıdaların hem hazırlanması hem de saklanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Ertan Kara, konserve gıdaların hazırlanması sırasında el hijyeni, gıda temizliği ve uygun kapak seçiminin çok önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca konserve gıdaların saklanması sırasında da serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ertan Kara, özellikle kapağı bombelenmiş, hava almış konserve gıdaların tüketilmesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Bu tür gıdaların botulinum adlı bir zehirlenmeye yol açabileceğini ve ölümcül olabileceğini ifade etti.

Bu nedenle kapağı bombelenmiş konserve gıdaların kesinlikle atılması veya çok yüksek ısıda tekrar kaynatılması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Ertan Kara, konserve gıda hazırlamak için cam kavanoz kullanılmasını tavsiye etti.

Plastik kapların gıdalardaki asitlerle reaksiyona girerek kimyasal bulaşmasına neden olabileceğini belirterek, cam kavanozların klorlu su ile iyice yıkanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ertan Kara, konserve gıdaların tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, “Konserve gıdaların tüketiminde de dikkatli olunmalıdır. Özellikle Çukurova Bölgesi’nde havalar serinledi diye düşünerek konserve gıdalarını açıkta bırakmamalıyız. Çünkü bu ısı mikroorganizmalar için uygun bir ortam sağlıyor. Bu da gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor” dedi.

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