Araç muayene ücretleri özel hastane muayene ücretlerini geçti. Kontak çevirmek yürek istiyor

Son dönemde iğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte hayat pahalılığı hat safhaya ulaşırken, zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor.

Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220’leri geçmiş durumda.

Tüm bunların yanı sıra araç muayene ücretleri de aldı başını gitti.

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507,40 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 685,58 TL

Traktör ve motosikletler için 258,42 TL

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 26 milyon. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda.

Trafik sigortasında son 5 yıldır yani 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor.

Öte yandan otomobil trafik sigortası primlerine eylülden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 2.25’ten yüzde 4.75’e çıkarıldı. Yani toplamda yüzde 24.75’lik zam yapılmış oldu.

Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış yapılırken, hasarsızlık prim indirim oranları ise daha düşük uygulanacak.

ARAÇ MUAYENE GECİKME ÜCRETİ NE KADAR?

Araç muayene gecikme ücreti 2022 yılı için her ay % 5 oran olacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı verilerine göre 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereği araç muayenesi yapılmadan trafiğe çıkan araç sürücülerine 427 TL ceza uygulanır. Bunun yanında sürücüden 10 ceza puanı düşülür.

Aracın muayenesi dolduktan sonra isterseniz 1 gün, isterseniz de 29 gün muayeneyi geciktirin, ödeyeceğiniz ücret aynıdır. Bu kapsamda gecikme gün sayısına göre hesaplama yapılmaz.

ARAÇLARA GÖRE MUAYENE PERİYOTLARI NASILDIR?

Araçların muayene periyotları, kullanım alanı ve araç tipine göre değişiklik gösterir. Araç muayene periyotları şu şekildedir:

Hususi ve resmi otomobiller ile her türlü römorkları: Araçlar ve römorkları, 3 yaşını doldurduğu zaman ilk muayeneye katılmalıdır. Daha sonra her 2 yılda bir muayeneye girmeleri gerekir.

Lastik tekerlekli traktörler: Lastik tekerlekli traktörler 3 yaşını doldurdukları zaman ilk muayeneye girmelidir. Daha sonra her 3 yılda bir periyodik muayeneye katılmaları gerekir.

İki ya da üç tekerlekli araçlar ve her türlü römorkları: 3 yaşını doldurduktan sonra ilk muayenelerine katılmaları gerekir. Devam eden yıllarda ise 2 yılda bir muayene zorunluluğu vardır.

Diğer motorlu taşıtlar ve her türlü römorkları: Her yıl muayeneye katılmaları gerekir.

Kısacası hususi otomobilinizi sıfır olarak aldıysanız 3 yaşına girdiği zaman ilk muayeneye götürmeniz gerekmektedir. Daha sonra 5, 7, 9 ve devam eden her iki yılda bir, aracınızın tekrar muayeneye girmesi gerekir.