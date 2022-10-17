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  • Kontak kapatma kararı almışlardı. Mansur Yavaş'tan EGO isyanı. Rakamları tek tek sıraladı

Kontak kapatma kararı almışlardı. Mansur Yavaş'tan EGO isyanı. Rakamları tek tek sıraladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'lilerin kullandığı oylarla belediye meclisinde toplu taşıma ücretlerinin maliyetin altında tutulmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 22:26
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Kontak kapatma kararı almışlardı. Mansur Yavaş'tan EGO isyanı. Rakamları tek tek sıraladı

Kontak kapatma kararı almışlardı. Mansur Yavaş'tan EGO isyanı. Rakamları tek tek sıraladı
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Yavaş, otobüs ücretinin EGO'ya bir yolcunun maliyetinin üçte biri olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda toplu taşıma giderleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada kişi başı maliyeti 18 TL’yi bulmasına rağmen otobüs ücretlerimiz sadece 6,50 TL. Ekonomik gidişatın günden güne zorlaştığı ülkemizde tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla hemşehrilerimizin yanında oluyor, birlikte ayakta kalmaya çalışıyoruz."

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