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  • Mansur Yavaş bütün promosyonu işçilere verdi. Teşekkür için belediye önünde toplandılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ta

Mansur Yavaş bütün promosyonu işçilere verdi. Teşekkür için belediye önünde toplandılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sendika temsilcileri 27 bin TL Banka promosyonu veren Mansur Yavaş'a teşekkür etmek için Belediye önünde toplandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 12:39
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çalışanlara 27 bin TL promosyon verecek. Teşekkür için belediye önünde toplandılar

Mansur Yavaş bütün promosyonu işçilere verdi. Teşekkür için belediye önünde toplandılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk
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Son günlerin en çok merak edilen ve araştırılan konusu maaş promosyonları olmuştu. Emekli ve çalışan herkes promosyon hesabı yaparken ücret açıklayan kurumlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye çalışanlarına 27 bin lira promosyon yatırılacağını duyurmuştu. Bu haberin arından bir promosyon haberi de Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nden geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkanı Melih Gökçek döneminde, kuruma makam aracı olarak verilen ya da bir kısmı taksitler halinde işçilere ödenen banka promosyonları için ilk kez bu dönemde açık ihale yaptı. Geçen yıl ortalaması 3 bin TL olan promosyonlar için ekonominin kötü gitmesi üzerine bankalarla yeniden masaya oturan ABB anlaşmalar sonucunda belediye çalışanlarına 3 bin TL’ye ek olarak 27 bin TL daha ödenmesi kararı çıkarttı.

ABB çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemeleri yapıldı. Karar ve ödemenin ardından ABB çalışanları ve sendika temsilcileri ilk kez tüm promosyon tutarını işçi ve personele aktarma kararı alan Mansur Yavaş’a teşekkür etmek için bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Mesai arkadaşlarımızın promosyon imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaş promosyonu 27 bin TL olarak belirlenmiş olup bu tutar tek seferde hesaplara yatırılacaktır. Hayırlı olsun."

EGM'DE 27 BİN TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla polislere 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurmuştu. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.

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IYI
17.10.2022 13:44
adam ya adam tek çare MANSUR YAVAŞ  
 
Adınızı yazın
17.10.2022 13:24
Örnek almaz bunları Nebati. Heteredoks ile zam yapmaya devam ediyor mazota  
 
Salih YÖRÜK
17.10.2022 13:03
Cumhurbaşkanı adayım, Mansur YAVAŞ...  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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