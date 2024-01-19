Kontakt lens lazerden tehlikeli mi?

Gözlükten kurtulmak isteyen birçok kişi lazer veya kontakt lens yöntemlerini tercih ediyor. Ancak bu yöntemlerin göz sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Göz sağlığı uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, lazerin riskli olduğunu düşünenlerin yanıldığını, aslında kontakt lensin lazerden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Kılıç, kontakt lens kullanımının ciddi enfeksiyonlara ve kalıcı görme kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kılıç, kontakt lens kullanımının gözde kuruluk, batma, kızarıklık, alerji, kornea ödemi, uçuk virüsü, yeni damar oluşumu gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Ayrıca kontakt lensin göz kapağında düşüklüğe de sebep olabileceğini vurguladı. Kılıç, kontakt lensin bakteriyel, mantar veya parazit enfeksiyonlarına da zemin hazırlayabileceğini, bu durumun da gözü kaybetme riskini artırdığını ifade etti.

ARADAKİ FARK NE?

Kılıç, lazer yönteminin ise kontakt lens kullanımına göre daha güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi. Lazerin gözdeki kırılma kusurlarını düzelterek gözlük veya kontakt lens ihtiyacını ortadan kaldırdığını, göz sağlığını koruduğunu ve yaşam kalitesini artırdığını söyledi. Kılıç, lazerin risklerinin ve yan etkilerinin minimal olduğunu, lazer sonrası gözde kuruluk, batma, ışık hassasiyeti gibi şikayetlerin geçici olduğunu ve ilaç tedavisiyle çözülebildiğini kaydetti.

Kılıç, lazer veya kontakt lens yöntemlerini tercih edecek kişilerin mutlaka göz sağlığı uzmanına danışmaları gerektiğini, göz yapısına ve ihtiyacına uygun yöntemin belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. Kılıç, göz sağlığının ihmal edilmemesi ve korunması gerektiğini vurguladı.