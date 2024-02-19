Lens kullananların yapmaması gerekenler ortaya çıktı

Havuz suyu, klor ve mikroplar içerir. Bu maddeler, gözde enfeksiyonlara neden olabilir.

Ayrıca lensler, bu maddeleri emerek zarar görebilir.

Su altında gözleri açmak da lenslerin kaybolmasına yol açabilir.

Bu yüzden, yüzerken lenslerinizi çıkarmalı ya da yüzücü gözlüğü takmalısınız.

Lenslerinizi takmadan önce ellerinizi iyice yıkamalı ve kuru bir havluyla kurulamalısınız.

Lens kutularınızı her solüsyon değişiminde yenilemeli ve arada bir kaynar suyla yıkamalısınız.

Lenslerinizi temizlerken deterjan, alkol, sabun gibi maddeler kullanmamalısınız.

Lenslerinizi her kullanımdan sonra özel solüsyonlarıyla temizleyip kutunuza koymalısınız.

Uzun süre kullanmayacağınız lensleri saklamak yerine atmalısınız. Solüsyon seçerken doktorunuzun tavsiyesine uymalısınız. Çünkü bazı solüsyonlar alerji yapabilir.

Musluk suyu lensler için uygun değildir. Musluk suyundaki ağır metaller ve klor, lenslerin yapısını bozabilir ve lenslerden temizlenemez.

Ayrıca lenslerinizi belirli aralıklarla değiştirmelisiniz.

Çünkü lensler üzerinde biriken yağ ve proteinler, gözde kuruluk, bulanıklık ve alerjiye sebep olabilir.