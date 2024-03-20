Kontrolden çıkan araç 10 metreden dereye uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç 10 metreden dereye uçtu
Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 10 metreden dereye uçtu. Aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 metreden dereye uçan ve sürücüsünün hafif bir şekilde yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. 60 yaşındaki Hikmet G. henüz bilinmeyen bir sebeple idaresindeki 34 VA 2560 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybederek dereye uçtu.

Diğer sürücüler durumu fark ederek Hikmet G.’nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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