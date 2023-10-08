Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

T.Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B.(14) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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