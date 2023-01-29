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Otomobil bariyere çarparak takla attı: 3 yaralı

D-100 Karayolunda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 09:40
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Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Otomobil bariyere çarparak takla attı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kadıköy D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 EV 1635 plakalı otomobil aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce beton bariyerlere çarptı, ardından takla atarak savruldu. Kaza sonucu otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapatılan D-100 Ankara istikameti kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

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