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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Sıkıştığı otomobilinden itfaiyenin yardımıyla çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalıların arasına daldı. Çalıların arasında bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilde büyük maddi hasar oluşurken kazanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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