Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. İki genç kız hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç kız hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında; E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza mahaline 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI 2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaralanırken araç içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti.
Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.