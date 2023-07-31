Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. İki genç kız hayatını kaybetti

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine vurarak durabildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada araçta bulunan iki genç kız hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. İki genç kız hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç kız hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında; E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza mahaline 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI 2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaralanırken araç içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay’da trafik kazası, iki genç kız hayatını kaybetti

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