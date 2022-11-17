17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1’i ağır 2 yaralı

Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1’i ağır 2 yaralı

Çorum’da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tırın altına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:07
Takip Et

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1’i ağır 2 yaralı

Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1’i ağır 2 yaralı
+
Aa
-

Çorum’da kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cemilbey Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammed Fatih K. (19) kontrolündeki 06 GC 3301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yol kenarında bulunan 19 TE 910 plakalı tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Ömer Faruk S. (16) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla başlatılan soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Benzine şaka gibi indirim
2
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
3
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
5
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
7
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.