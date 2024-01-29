Konuşan otomobil gerçek oldu. Kara şimşekler geliyor

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Google tarafından geliştirilen Bard gibi yapay zekâ uygulamaları hayatımıza girmeye devam ediyor.

Bu yapay zeka karşısında otomobil üreticileri karşılıksız kalamayarak sisteme dahil oldu.

Firmalar, yapay zekayı araçlara entegre edecek yolları deniyor.

Otomotiv üreticilerinin ChatGPT gibi firmalarla yaptığı iş birlikleri sonusunda yapay zekâ uygulamalarının 2024’ün ortalarından itibaren artık otomobillerde de yaygın olarak kullanılacak.

Bu kapsamda DS, Mercedes-Benz, Skoda ve Volkswagen gibi markalar yapay zekâyla planlarını duyurdu.

Yapay zekâ Otomobillerde ilk olarak “sesli asistan” aracılığıyla kullanılacak. Dolayısıyla “sizinle konuşan ve sizi anlayan bir araba” deneyimi yaşanacak.

İLK ÜRETİCİ VOLKWAGEN

Alman marka Volkwagen ChatGPT’yi standart olarak sunacağını açıklayan ilk üretici oldu.

Volkswagen ChatGPT’yi 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla araçların bir parçası haline getireceğini açıkladı.

Asistan markanın birçok modelinde olacak.