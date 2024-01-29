Moda sohbetleri Damat Tween Youtube kanalında başladı

Damat Tween için hazırlanan ‘Burcu Esmersoy ile Moda Kulisi’ programı, Türkiye’nin birbirinden başarılı, ünlü ve şık konukları ile Damat Tween Youtube kanalında 28 Ocak Pazar günü başladı. Her hafta farklı bir ismin ağırlanacağı programda ünlü konuklar, Burcu Esmersoy'ın moda ve yaşam tarzına yönelik sorularına yanıt verecek.

İLK KONUK EFSANEVİ BASKETBOL KOÇU OLDU

Çekimleri keyifli anlara sahne olan programın ilk bölümü, 28 Şubat Pazar günü Damat Tween Youtube kanalında yayınlandı. Burcu Esmersoy'un ilk konuğu ise efsanevi basketbol koçu Oktay Mahmuti oldu. Yaklaşık 30 yıllık spor kariyerinde Anadolu Efes, Galatasaray, Darüşşafaka ve Benetton Treviso gibi köklü takımlarla önemli başarılara imza atan Mahmuti, Burcu Esmersoy'a modaya yönelik samimi açıklamalarda bulundu.

BASKETBOL CAMİASI ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Günlük hayatta zaman zaman klasik ve spor giyimi harmanladığını, detayları ve renkleri sevdiğini vurgulayan Mahmuti, en çok yeşil, eflatun, mor, mavi, siyah, lacivert ve gri renklerini sevdiğini, kahverenginden ise hoşlanmadığını dile getirdi.

Düşük bel pantolonların erkeklere yakışmadığını ve jean pantolonları da tercih etmediğini ifade eden Mahmuti, gardrobunda mutlaka beyaz ve mavi gömlek, siyah balıkçı yaka kazak ile siyah ve lacivert cekete yer verdiğini söyledi.

Ünlü koç, Esmersoy'un "Basketbolla mı yoksa futbolla mı ilgilenenler daha şık?" sorusuna "Futbol camiasında şık giyinen, tarz benimseyen birçok insan var. Ama basketbol camiası bir tık daha tarz, şık giyiniyor olabilir” dedi.