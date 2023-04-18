Konut fiyatları bir yılda korkunç artış. Vatandaş artık hayalini bile kuramıyor

Merkez Bankası, Türkiye genelinde konut fiyatlarında yaşanan artışı açıkladı. 81 ilde rekor artış yüzde 142,6 ile İzmir'de gerçekleşti.

Konut fiyatları bir yılda korkunç artış. Vatandaş artık hayalini bile kuramıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelindeki konut fiyatları şubatta, bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 141,5'e yükseldi.

DEPREM FİYATLARI ETKİLEDİ

TCMB, şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni bugün açıkladı. Buna göre, konut fiyatlarındaki artış sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında, konut fiyatları son 8 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, şubatta yıllık bazda ise yüzde 141,5 artış gösterdi.

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EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 9,6 İLE İZMİR'DE YAŞANDI

Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayında konut fiyatlarındaki en yüksek artış İzmir'de yaşandı. İzmir'de konut fiyatları şubatta yüzde 9,6 arttı. Deprem bölgesinden en çok göç alan illerden biri olan Ankara'daki aylık konut fiyat artışı yüzde 9,5 olurken, İstanbul'da da konut fiyatları şubat ayında yüzde 7,6 oranında artış gösterdi.

Buna göre, İzmir'deki yıllık konut fiyat artışı yüzde 142,6, Ankara'da yüzde 142,1, İstanbul'da ise yüzde 138,3 oldu.

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