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  • Ev almayı bırakın Türkiye'de Türklere ev kiralamak bile zor. Konut kiraları asgari ücrete 3,5 kat fark attı

Ev almayı bırakın Türkiye'de Türklere ev kiralamak bile zor. Konut kiraları asgari ücrete 3,5 kat fark attı

BETAM'ın yaptığı araştırma konut kiralarının Türkiye genelinde yüzde 189.5 arttığını ortaya koydu. Deprem bölgesindeki Hatay'da kira ücretlerinde yüzde 33'lük artış dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:36
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Asgari ücret konut kiralarının 3,5 kat gerisinde kaldı

Ev almayı bırakın Türkiye'de Türklere ev kiralamak bile zor. Konut kiraları asgari ücrete 3,5 kat fark attı
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Türkiye genelinde konut kiralarındaki artışı araştırdı. BETAM'ın yaptığı araştırma konut kiralarının Türkiye genelinde yüzde 189.5 arttığını ortaya koydu.

Asgari ücrete yapılan son zammın yüzde 54.66 olduğu göz önüne alındığında, kira fiyatlarının asgari ücrete yaklaşık 3,5 kat fark attığı görüldü.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta yüzde 189,5 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 86,9 TL’ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 138,5, Ankara’da yüzde 153, İzmir’de ise yüzde 182,1 oldu.

METREKARE FİYATI 3 BÜYÜKŞEHİRDE ZİRVE YAPTI

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 116,9 TL, Ankara’da 60,7 TL, İzmir’de ise 84,6 TL’dir. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Kiralık konut talep göstergesi ocak ayına kıyasla yüzde 34,9 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kiralık konut talebi yüzde 48,4 yüksek. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde yükseldi.

HATAY'DA YAŞANAN ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Bu ayki raporda depremden en çok etkilenen illerdeki arz, talep ve fiyat değişimlerini incelendi. Değerlendirme kiralık konut sayısının bu illerde üçte birinden fazla düştüğünü göstermekte. Bu illerdeki kiralık konut talebi ise önemli farklılıklar göstermekte.

Kiralık konut talep endeksi Adıyaman’da yüzde 46,5 azalırken Gaziantep’te yüzde 48,4 arttı. Bu illerdeki arz ve talep durumuna bağlı olarak kira fiyatlarında da önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Hatay (yüzde 33) en yüksek fiyat artışının gerçekleştiği il oldu.

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