Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum konut sorununu çözeceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı temel atma töreninde açıklamalar yaptı. Türkiye'deki kot sorununun çözeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, yurt dışına kaçırılan paraları geri getireceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum konut sorununu çözeceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temel atma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'deki konut sorununu çözeceğinin sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Emek harcamadan bir şey olmaz. Birlikte sabırla çalışacağız.

47 bin d970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu konutta oturacak vatandaşlar huzur içinde yaşayacaklar. Acaba ev kirasını düşünmeden oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir.

Buradan bütün Ankaralılara, Türkiye’ye söz veriyorum. Bütün konut sorununu çözeceğiz. Önce deprem bölgesindeki sorunu çözeceğiz. Öyle 20 yıl taksitle değil. Önce konutlarını, iş yerlerini yapacağız, sonra oturup o vatandaşla helalleşeceğiz.

Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı’nda harcadım. İsraf nasıl engellenir biliyorum. Kapı gibi bu sözün arkasında duracağız. Sayın Akşener ile birlikte arkasında duracağız. Hatırlarsanız, ABD’ye, İngiltere’ye gitmiştim. Teknoloji atılımlarını ülkemize nasıl getiririz onları araştırdımm. 300 milyar dolarlık temiz yatırım sözü almıştım. 300 milyar dolar temiz para. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yatırımla gelecekler. İstedikleri demokrasi, insan hakları, can ve mal güvenliği. Söz verdik, mutlaka getireceğiz buraya.

Alışmışlar tefecilere para vermeye, bizi de öyle sanıyorlar. 20 yılda ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Biz ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırım yapacağız. Türkiye’de yatırım seferberliği başlatacağız. Türkiye’yi Akdeniz havzasını yatırım üssü yapacağız.

Kul hakkı yemekten çekinmediler. Paralarını yurt dışına gönderdiler. Hangi bankaya kaç kuruş yatırdılar biliyorum. Bu parayı söke söke Türkiye’ye getireceğiz.

Manhattan’da 35 katlı binalar yapacaksın, dolarlın olacak, biz de bunu seyredeceğiz. sanıyorlar. Biz bu parayı getireceğiz. Bu zaten AB’nin ön gördüğü şartlardan biri. Rüşvet alandan büyükelçi yaptılar. İzin vermeyeceğiz bunlara.

Şimdi yetmedi, bize pek çok itiraflar da atıyorlar. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi’ni geri getirip bayrağımız oraya dikeceğiz.

Gençler, ilk kez sadığa gidip oy kullanacaksınız. Cumhurbaşkanının nasıl özgürce eleştirildiğini göreceksiniz, kimse kılınıza dokunamayacak.

Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş birliği yapanlar bizden hesap soramaz.

85 milyona hizmet etmek bizim görevimizdir. Terör örgütü mensupları su makbuzları dağıtacak demişlerdi. Şimdi de sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Hiçbir vatandaş yatağa aç girmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimse endişelenmesin. Ayrımcılık bizim kitabımızda yazmaz.

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