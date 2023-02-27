﻿Konut fiyatlarını kim manipüle ediyor

Türk ekonomisi üretmiyor. Hayvancılık bitmiş, meralar yok edilmiş saman bile ithal ediyoruz.

Tarım bitmiş!

Pirinç, buğday, arpa, mercimek, nohut ve daha yüzlerce kalem tarım ürünü ithal ediyoruz.

Bunun Türkçesi, "yediğimiz ekmeğin buğdayı bile ithal" demektir.

Nitekim o her ay rekor kırdığını söylediğimiz ihracat ithalatımızı karşılamıyor. 100 liralık ihracat, 180 liralık ithalat yapıyoruz.

Sonra her ay ihracatımız rekor kırdı diye seviniyoruz.

Böyle bir ülkede devleti yöneten iktidar ne yapar?

Acil olarak üretimi destekler değil mi?

Türkiye'de böyle değil!

Türkiye'de iktidar 2 şey yapıyor, birincisi parayı borsaya akıtıyor. Diğer önemli işi ise inşaatı desteklemek.

İnşaat deyince bazıları çıkıp "ne güzel işte deprem ülkesinde yapılar yenileniyor" diyebilir.

Öyle değil.

4 aylık binalar bile çöküyor bu ülkede.

AKP kafasına göre binalar çöksün ama borsa çökmesin.

Senin ülkende yine iktidarın ifadesiyle asrın felaketi yaşanıyor, 100 milyar dolar hasar var ve bu ülkede borsa yükselsin diye seferberlik ilan ediliyor.

Neden?

Çünkü AKP'ye göre ekonominin tıkırında olduğunu gösteren 2 önemli unsur var.

Biri konut satışları, diğeri borsa.

Borsayı toparladılar. Milletin 3 kuruş tasarrufunu zorla borsaya soktular.

Bireysel emeklilik fonlarına zorla hisse aldırdılar.

Borsada düşüş bitti, yükseliş yaşandı.

Gören asrın felaketi yaşamış ülkenin borsası değil de asrın en parlak günlerini yaşayan ülke borsası sanacak.

Sıra geldi konuta.

Türkiye genelinde BDDK konut kredi limitlerini yeniden belirledi.

Bankalara "inşaat kredisi" verdirmek istiyorlar. Son 2 yılda yüksek enflasyon nedeniyle bankalar bu krediyi vermiyor.

Haklı da!

Verdiği her kredi enflasyon karşısında zarar etmesine neden olacak.

İhale yine kamu bankalarına kalacak.

Ne kadar verebilirlerse.

Ancak bu haber bile konut fiyatlarının sıçramasına yetti.

Ortada fol yok, yumurta yok ama konut fiyatları yine bir gecede fırladı.

Ülkenin yüzde 50'si asgari ücretle çalışıyor ve siz 5 milyon kredi için çalışma yapıyorsunuz.

5 milyon krediyi 2.20 faiz oranı ile alan vatandaş, 60 ayda 9 milyon olarak geri ödeyecek. Aylık taksit oranı ise yaklaşık 150 bin lira.

Sizce AKP bu düzenlemeyi neden ve kimin için yaptı?