Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırı kararı uzatıldı. Karar Meclis'ten geçti

Konut kiralarında uygulanacak artışları yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeye uzatılma kararı alındı. Karar 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırı kararı uzatıldı. Karar Meclis'ten geçti

ANKA'dan alınan bilgilere göre; TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen 23'üncü madde ile; konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Söz konusu uygulama, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ni geçmemesi koşuluyla geçerli olacak.

1 TEMMUZ 2024’E KADAR UZATILDI

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

KURUMLAR VERGİSİNİ YÜZDE 25'E ÇIKARAN DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

Kanun teklifinin kabul edilen 21'inci maddesiyle; Kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarıldı. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi oranı ise yüzde 30’a çıkarıldı.

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