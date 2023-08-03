İstanbul'da kiralık daire kalmadı. Öğrencileri zor günler bekliyor

Öğrencilerin kiralık daire bulma serüveni başladı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla fiyat artışı yaşanan konutlarda kiralık daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da kiralık daire kalmadı. Öğrencileri zor günler bekliyor

Üniversite tercihlerini büyükşehirlerden yana kullanan öğrencilerin kiralık daire bulma arayışı şimdiden başladı.

Özellikle büyük şehirlerde ise kiralık daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Emlakçılar, bu sene öğrencilerin ev bulma konusunda zorluk çekeceklerini belirterek fiyatlarda da yüzde 100'ün üzerinde bir artış olduğunu söyledi.

"İSTANBUL’A GLECEK ÖĞRENCİLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

İstanbul’da kiralık daire bulma sorunu gün geçtikçe arttığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Tercih sonrası İstanbul’a gelecek öğrencileri zor günler bekliyor. Son bir aydır elimizde hiç kiralık daire yok" dedi.

Başaran, şöyle devam etti: "Geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde kiralık dairelerde artış var. Ortalama geçen sene 6-7 bin TL’ye kiraladığımız daireyi şu anda 14 bin TL’ye bulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde bu durumun düzelmesi için boş dairenin olması gerekiyor. Bu durum sadece İstanbul’da da değil. Türkiye genelinde bu durum yaşanıyor. Çözüm ise yapının daha fazla olması gerekiyor. Arz talebi karşılamıyor devletin bu duruma el atması gerekiyor."

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