Gelen haberin ardından Kapalıçarşı'da dolar hareketliliği

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Gelen haberin ardından Kapalıçarşı'da dolar hareketliliği
Vatandaş Fitch’i takmadı döviz almaya devam ediyor. Dolar Resmi kuruda başka fiyattan, Kapalıçarşı'da başka fiyattan satılıyor. Seçim yaklaştıkça Resmi Kur ile Kapalıçarşı'da makas açıldıkça açılıyor.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi dolara olan talebi kesmedi. Dolar Resmi kurda başka fiyatlanıyor, Kapalıçarşı'da başka fiyatlanıyor. Borsadaki olumlu beklentiye rağmen serbest piyasada dolar artmaya devam ediyor. Dolar Kapalıçarşı'da yeni haftaya 33 liranın üzerinde başladı. Doların Kapalıçarşı satış fiyatı 33,16 TL'de işlem görüyor.

Türkiye’nin uzun bir aradan sonra ilk kez kredi notunun yükselmesi borsaya olumlu yansıması bekleniyor. Ekonomiye iyimserlik getireceği tahmin edilen bu gelişme Kapalıçarşı'ya pek de yansımadı.Vatandaşın haftanın ilk günü döviz büfelerinde dolara talep göstermeye devam ettiği dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada 32 liranın altında olan 1 dolar "Kapalıçarşı ya daTahtakale" olarak adlandırlan serbest piyasada 33 liradan alıcı buluyor. İlk kez bankalararası piyasa ile serbest piyasa arasındaki makas 1 lirayı geçti.

Serbest piyasada euro ise 35.800 liradan alıcı bulurken 36 liranın üzerinde ise satışlar var.

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