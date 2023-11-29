Depremzedeye fahiş fiyat çekene dev ceza geliyor

Deprem bölgesinde yapım işleri ve malzeme fiyatlarında fırsatçılık yapanlar 3 milyon 300 bin liranın üzerinde idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Depremzedeye fahiş fiyat çekene dev ceza geliyor

Deprem bölgesideki kalıcı konutların yapımı sürüyor. İşte bu süre içinde de fırsatçılar ortaya çıkıyor. Buna karşı da devlet hareket geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza 10 kat artıyor.

CEZA 331 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

80 maddelik torba teklif içinde yer alan düzenleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde hayata geçirilecek.

Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara en az 331 bin 270 lira idari para cezası verilecek.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu şartlara göre bu cezayı 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar yükseltebilecek.

Fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara verilen cezayı 10 kat artıracak düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor. Teklifin gelecek hafta Genel Kurul'da kabul edilerek kanunlaştırılması planlanıyor. Düzenleme ile deprem bölgesindeki toparlanmanın da hızlanması bekleniyor.

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