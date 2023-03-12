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Tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir tarım işletmesine ait tarlada çıkan yangında 2 bin fiğ ve 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 00:46
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Konyada 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası yandı

Tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı
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(İHA)- Olay, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 65. kilometresinde bulunan tarım işletmesine ait tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fiğ ve yonca balyalarının olduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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