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2016 yılında kaybolmuştu. Yasin ile ilgili yeni gelişme

Konya’da 6 yıl 6 ay önce önce evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin’den haber alınamıyor. Baba, kayıp oğlunun bölgede tekrar aranması için başvuru yapacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:53
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Konya’da 6 yıl 6 aydır kaybolmuştu. Yasin ile ilgili yeni gelişme

2016 yılında kaybolmuştu. Yasin ile ilgili yeni gelişme
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Konya’nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi’nde oturan Ümmü (28) ve Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulundan döndükten sonra evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Küçük Yasin’i bulamayan ailesi, jandarma, AFAD ve köylülerden yardım istedi. Yaklaşık 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, kaymakamlık tarafından aramalar 24 gün geçmesinin ardından sonlandırıldı.

Kayıp çocukların bulunması için Ankara’dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip de, Yasin Şahin’in kaybolmasından 1 yıl sonra Temmuz ayında Konya’ya gelerek çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü ancak kayıp Yasin’in izine rastlanmadı.

YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Çocuğunun arama çalışmalarının tekrar yapılması için savcılığa müracaatta bulunacağını belirten baba Yavuz Şahin, "Biz yeni bir gelişme için uğraşıyoruz. Buralar yeniden kazılacakmış, özel bir ekip kurulacak. İnşallah bir an önce bakarlar bizim amacımız da bu. Önceki araştırmalarda obruk bölgesinde kemikler bulundu. O kemiklerin de hayvana ait olduğunun belgeleri çıktı. Bu belgeler de savcılığa verildi, inşallah bir an önce aydınlatılır" dedi.

Yıllardır çocuğundan gelecek bir haberi beklediğini ifade eden Şahin, "Ben bu çocuğun akıbetinin belli olmasını istiyorum. Ne olursa artık sağ veya ölü benim amacım bu. Ben bu çocuğun bulunmasını istiyorum ve herkesin konuşması lazım" diye konuştu. 

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