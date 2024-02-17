Konya’da basketbol ziyafeti var!

Konya hafta sonunda müthiş bir basketbol ziyafetine ev sahipliği yaptı…

Futbolda yüzü gülmeyen Konyalı spor severler, başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunda görev yapan Alper Arıkoğlu’nun çabaları ile müthiş basketbol turnuvasını çıplak gözle izleme fırsatı buldular…

Basketbol anlamında, hem Uğur İbrahim altay’ın, hem de Alper Arıkoğlu’nun emekleri göz ardı edilemez…

Daha açık konuşmak gerekirse, “Konya’ya basketbolu sevdiren isimler” diyebiliriz…

Var olsunlar.

xxx

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk devresini ilk 8'de tamamlayan takımlar, çeyrek finalde eşleşti…

Tek maç üzerinden oynanan müsabakalar sonrasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş, Konya'ya Dörtlü Final için geldi…

Turnuvanın ilk maçı Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynandı, ancak bu maça taraftar ilgisi çok yüksek olmadı…

Gerçeği söylemek gerekirse, maçta skor anlamında kopma olmasa da seyir zevki düşüktü, maçı hem çıplak gözle izleyenler, hem de televizyondan izleyenler, bu karşılaşmadan aman aman bir keyif almadılar…

İzmir temsilcisi Karşıyaka, ikinci devrede skorda öne geçse de Efes, özellikle Larkin önderliğinde kadro kalitesi ile finale yükseldi. Anadolu Efes derin kadro rotasyonu ile 81-77 kazanmasını bildi. Karşıyaka birçok oyuncusundan istediği skor katkısını alamadı bu maçta.

xxx

Günün ikinci maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynandı…

Türk sporunun iki büyük takımının maçına ilgi de yüksek oldu ve 10 bin kişilik salonun tamamına yakını doldu…

“Salon” demişken şu gerçeğin de altını çizmekte yarar var; Konya’nın 10 bin kişilik spor salonunda birçok organize ya da şampiyona yapıldı, hem ulusal hem de uluslararası bazda, ancak hiçbiri basketbol gibi 10 bin kişilik salonu hınca hınç dolduramadı…

Buradan çıkan sonuç ise ülkemizde futboldan sonra marka değeri çok yüksek olan basketbol…

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş maçına tekrar gelirsek, bu maçta teknik olarak konuşulacak bir şey aslında yok…

Beşiktaşlı dostlar kızmasın ama Fenerbahçe Beko, ezdi geçti… Basketbolda iyi savunma yapan, dahası savunma takımı olarak bilinen Beşiktaş, bu kez karşısında çok etkili savunma buldu…

Fenerbahçe, hem savunma hem de hücumda çok konsantre oyunla henüz ilk çeyrekte maçı kopardı…

Tekrarlıyorum; ilk devre değil, ilk çeyrekte işi bitirdi…

Müthiş oynadı Fenerbahçeliler…

İlk çeyreği Fenerbahçe 32-8 önde bitirdi…

Müthiş bir oyunla 24 sayı fark attı…

Beşiktaş, ligde Fenerbahçe'yi yenmişti ama rövanş gerçekten kendileri adına ağır oldu…

Basketbolda bu seviyede bir maçta henüz ilk çeyrekte bu kadar fark, kolay rastlanılan bir durum değil…

Düşünsenize; futbolda Beşiktaş’ın, Fenerbahçe önünde ilk 45’i 5-0 önde bitirmesi gibi bir şey…

Farkın açılması ve sonucun da belli olmasıyla maçın heyecanı da kaçtı. Fenerbahçe güle oynaya 99-68 kazandı…

Bu maçta akılda kalan, daha doğrusu sportmenliğe yakışmayan tribünlerin, yani Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca birbirlerine ettikleri küfürler…

Umarım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Efes maçında bu çirkinlikleri yaşamayız…

Çünkü, Mevlana’nın hoşgörüsüyle nefes alıp-veren bu şehirde, bu tür çirkin tezahüratlar olmamalı…

xxx

Konyalı spor severleri yarın müthiş bir basketbol şöleni bekliyor…

Yarın saat 15.30'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek…

Maçı hangi takımın kazanacağını kestirmek şimdiden mümkün değil, ama son yılların adrenali yüksek, kalitesi yüksek ve ful seyircili bu maçı nefesleri kesecek…

Bundan emin olabilirsiniz…

Konyalı sporseverler, Türk basketbolunu domine eden ve kadrolarında birçok yıldızı barındıran Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes mücadelesini uzun yıllar unutamayacaklardır.