29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Konya'da 926 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından bir evde sahte deterjan üretimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 926 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 870 kilogram sahte deterjan üretiminde kullanılan hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:17
Takip Et

Konya'da çuvallar dolusu sahte deterjan ele geçirildi

Konya'da 926 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi
+
Aa
-

Konya'da sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait satışa hazır halde 926 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 870 kilogram sahte deterjan üretiminde kullanılan hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını hiçe sayarak tanınmış markaların paketlerine doldurdukları sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesindeki bir ikamette sahte deterjan üretildiği tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından polis ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait satışa hazır halde 926 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 870 kilogram sahte deterjan üretiminde kullanılan hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.