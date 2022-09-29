Konya'da 926 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait satışa hazır halde 926 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 870 kilogram sahte deterjan üretiminde kullanılan hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını hiçe sayarak tanınmış markaların paketlerine doldurdukları sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesindeki bir ikamette sahte deterjan üretildiği tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından polis ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait satışa hazır halde 926 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 870 kilogram sahte deterjan üretiminde kullanılan hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



(Kaynak: İHA)